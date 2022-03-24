Рига, , 12:32 — REGNUM Возложение цветов к Рижскому памятнику советским воинам 9 мая — это ежегодное массовое мероприятие, таким оно наверняка будет и в 2022 году. Об этом сообщила «Русская партия Латвии» на своей странице в соцсети Facebook.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В мероприятиях 9 мая у мемориального комплекса в Задвинье обычно участвуют около 100 000 рижан и гостей столицы, поэтому возложение цветов должно быть организовано так, чтобы обеспечить постоянный свободный проход к памятнику, перераспределение букетов, а также поддержание порядка во взаимодействии с полицией.

Происходящее у памятника в этот день ни в коем случае нельзя пускать на самотек, убеждены в партии.

«Идеальным решением было бы привлечение добровольных помощников из среды заявителей мероприятий. Именно для этого мы предлагаем собрать заявителей в Рижской думе и при посредничестве исполнительного директора договориться о распределении обязанностей по поддержанию порядка, а также письменно зафиксировать взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, «Русский союз Латвии» готов взять на себя часть общей работы по обеспечению общественного порядка на мероприятиях 9 мая.