София, 24 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В крупнейшем медицинском учреждении Болгарии — Университетской многопрофильной больнице им. Пирогова в Софии объявлена масштабная акция по сдаче крови для пациентов указанной структуры и ряда больниц на периферии. Об этом 24 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

Minsvyaz.ru Сдача крови

Согласно официальной информации, акция проходит под лозунгом «Стань чьим-то героем!». Участником программы может стать любой желающий гражданин в возрасте от 16 до 65 лет, обладающий соответствующими медицинскими показаниями.

По некоторым данным, соответствующее обращение к донорам было сделано по причине нехватки плазмы в запасниках десятках клиник Болгарии.

При этом сдача крови осуществляется на безвозмездной добровольной основе. Донору предоставляется дополнительный выходной день по месту работы.