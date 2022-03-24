Волгоград, 24 марта 2022, 12:33 — REGNUM Приговор по делу о нападении на несовершеннолетнюю огласил 24 марта Кировский районный суд Волгограда — 36-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Колючая проволока забора возле колонии
Колючая проволока забора возле колонии
Сергій Ткаченко

Злоумышленник накинулся на девочку вечером 21 июля 2021 года. Несколько дней он скрывался, однако эксперты смогли установить личность преступника — им оказался безработный ранее судимый житель Кировского района Волгограда.

Вечером 31 июля его опознали посетители одного из магазинов и удерживали до прибытия полиции.

Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Преступнику также запрещено восемь лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.