Волгоград, 24 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Приговор по делу о нападении на несовершеннолетнюю огласил 24 марта Кировский районный суд Волгограда — 36-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Злоумышленник накинулся на девочку вечером 21 июля 2021 года. Несколько дней он скрывался, однако эксперты смогли установить личность преступника — им оказался безработный ранее судимый житель Кировского района Волгограда.

Вечером 31 июля его опознали посетители одного из магазинов и удерживали до прибытия полиции.

Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Преступнику также запрещено восемь лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.