Аден, Йемен, , 12:33 — REGNUM Неизвестные атаковали конвой правительственной армии Йемена на юге страны. Об этом 24 марта сообщает Belqees-TV.

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По данным журналистов, нападение произошло в провинции Аден утром 24 марта. В результате взрыва неустановленного устройства была уничтожена личная машина командующего правительственными войсками в районе Аль-Анад. Сам командующий — генерал-майор Табет Джавас и трое офицеров его штата погибли. Несколько военнослужащих также получили ранения.

Предположительно, за нападением стоит местная ячейка повстанческого движения хуситов, которое ведёт борьбу с правительственными войсками Йемена.