Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Запасов пшеницы в Грузии хватит ещё на месяц, и дефицита муки не ожидается. Об этом 24 марта заявил исполнительный директор «Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии» Леван Силагава журналистам, передаёт «Общественное телевидение».

Пшеница

«Мы безболезненно переходим на другие направления, потому что у нас есть время выйти на другие рынки, это буферные подушки безопасности», — сказал Силагава.

Он также отметил, что стоимость пшеницы на мировом рынке выросла на 20 — 30%. По прогнозу, такая цена сохранится до мая. В правительстве рассматривают возможность субсидировать производство хлеба.

По мнению Силагава, вероятность, что грузинские власти согласятся предоставить субсидии, составляет 99%. Решается вопрос о том, сколько нужно будет выделить денег.

Напомним, Грузия сильно завит от поставок российской пшеницы и муки. В марте в России временно ввели запрет на вывоз пшеницы из страны. В Грузии ищут альтернативных поставщиков, но у всех остальных пшеница дороже.