Брюссель, 24 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не стал говорить о перспективе продления его полномочий на занимаемом посту на год. Дать комментарии по этому вопросу по прибытии на саммит альянса в Брюсселе Столтенберга попросили журналисты.

Policy Networks Йенс Столтенберг

«Я оставляю это решение на усмотрение лидеров 30 стран НАТО, у меня нет других комментариев», — цитирует ТАСС генсека альянса.

Напомним, Йенс Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 1 октября 2014 года. До этого он был премьер-министром Норвегии в 2000—2001 и 2005−2013 годах. Мандат Столтенберга истекает в сентябре 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в норвежском правительстве заявили, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет назначен главой Центрального банка Норвегии сроком на шесть лет после того, как уйдёт с поста главы альянса.

Отмечается, что Столтенберг вступит в новую должность с даты, установленной министерством финансов.