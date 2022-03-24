София, 24 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сотни активистов Национальной ассоциации виноградарей Болгарии (НАВ) собрались у здания Министерства сельского хозяйства в центре болгарской столицы Софии на акцию протеста с требованием к правительству увеличить финансовую поддержку отрасли. Об этом 24 марта сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

По свидетельства очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Нет — уничтожению виноградников!» и «Долой коррумпированных чиновников!».

По словам главы НАВ Петьо Бошнакова, в настоящее болгарские власти не предпринимают никаких шагов для обеспечения нормально развития указанной сельскохозяйственной структуры. «В Болгарии на субсидирование одного гектара виноградников государство выделяет 13,50 евро в год, в то время как в других странах ЕС эта сумма достигает 300 евро», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, на данный момент до 90% предприятий отрасли работают в убыток. Это связано с последствиями жесткого карантина в контексте COVID-19, а также резким подорожанием энергоносителей и коммунальных услуг.