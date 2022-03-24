Рига, 24 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева поручила своим подчиненным подготовить изменения в законе, согласно которым в самое ближайшее время будет прекращена выдача временного вида на жительство (ВНЖ) гражданам России.

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Она добавила, что исключение будет касаться редких случаев, например, «воссоединения семьи по гуманным соображениям».

Такие решения продиктованы реакцией официальной Риги на военные события на Украине.

МВД Латвии выступило со специальным комментарием, в котором подчеркнуло, что обладателям нынешнего ВНЖ в Латвии не стоит опасаться, что их документ будет расторгнут раньше срока. И уж тем более это не касается обладателей постоянного вида на жительство (ПВЖ).

Нововведение коснется будущих претендентов на временный ВНЖ в Латвии.

По данным управления гражданства и миграции Латвии, по состоянию на июль 2021 года в Латвии с ПВЖ проживали 41 300 граждан РФ, а с ВНЖ — 9 795 россиян и 2 353 гражданина Белоруссии.

Если они не собираются в будущем публично прославлять и оправдывать действия РФ на Украине, то им ничего не угрожает даже после принятия соответствующих поправок в Закон об иммиграции, отметили в ведомстве.