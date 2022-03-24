Минск, 24 марта 2022, 12:28 — REGNUM Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов, террористической. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее три видеоролика YouTube-канала «вДудь», создателем которого является российский журналист Юрий Дудь, были признаны экстремистскими в Белоруссии.
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