Минск, , 12:28 — REGNUM Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов, террористической. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства.

Протест в Белоруссии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три видеоролика YouTube-канала «вДудь», создателем которого является российский журналист Юрий Дудь, были признаны экстремистскими в Белоруссии.

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