Еловский район, Пермский край, 24 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Пермсокм крае открыли новую пещеру. Первопроходцами стали члены детско-юношеского туристского клуба «Вертикаль» (Кунгур). Информация об этом опубликована на официальной странице организации в соцсети «В Контакте».

Павел Можаев (Mevo) Пещера

Пещеру в районе села Неволино обнаружили еще весной 2021 года. Однако первопрохождение смогли совершить только 22 марта 2022 года.

Команда клуба «Вертикаль» исследовала участок длиной около 7 метров, сделав вывод, что территория пещеры ещё больше. В блокноте сделана зарисовка схемы пещеры. Координаты и схема отправлены в федерацию спелеологов Пермского края.