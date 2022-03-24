Майкоп, , 12:26 — REGNUM Жителям Адыгеи не стоит беспокоиться по поводу дефицита продуктов питания. Все необходимые продукты производятся в республике в достаточном количестве. Вопрос о нехватке продовольствия не стоит. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

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«В Адыгее производится достаточное количество продовольствия, чтобы не беспокоиться о дефиците: есть своё куриное мясо, свинина, овощи и крупы, цельномолочная продукция и сыры, растительное масло и многое другое»,— написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в настоящее время начались сельскохозяйственные весенние полевые работы и прогнозы на урожай хорошие, успокоил граждан руководитель региона.

«Прогноз на урожай текущего года также благоприятный: всходы озимых в хорошем состоянии; для весенних полевых работ у аграриев в достаточном количестве запасены семена и удобрения, техника, ГСМ», — подтвердил Кумпилов.

Он также заверил, что со своей стороны власти республики делают все, «чтобы облегчить положение жителей в такие непростые времена». К решению вопроса обеспечения продуктами питания граждан в достаточном количестве привлечены такие крупные предприятия, ООО «Мамруко», ООО «Молочный завод Новый», ООО «Экспресс-Кубань», ОАО Молзавод «Гиагинский», ООО «Агрохолдинг Мирный», ООО «Ханская птицефабрика» и другие.