Боровичи, Новгородская область, , 12:25 — REGNUM Новое производство полиэтиленовых труб для газопроводов открылось в городе Боровичи Новгородской области. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трубы Jatinsanghvi

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Отечественные трубы ожидают газовики по всей стране, так как только в 2022 году сетевой природный газ придет в 370 новых населенных пунктов и потому будут построены сотни километров газовых сетей.

При этом новое производство было создано в уникально короткие сроки: строительство площадки было начато в декабре 2021 года, а пуск и наладка оборудования шли всего месяц.

Новый цех в Боровичах укомплектован высокотехнологичным оборудованием производительностью до 300 метров в сутки, линия позволяет изготавливать трубы различного диаметра: и для магистральных газопроводов, и для уличных сетей.

Также для изготовления труб используется полностью отечественная база — и оборудование, и сырье, например, полиэтиленовая крошка исключительно российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работу по импортозамещению сырья ведут специалисты завода медицинских изделий в Самарской области.