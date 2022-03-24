Москва, , 12:25 — REGNUM Граждане ДНР, ЛНР и Украины получат возможность работать в России без необходимости получения патента, а их водительские права будут признаны по всей стране. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления под руководством первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового.

Референдум в ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса. Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы граждан указанных территорий, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, «будут признаны на всей территории Российской Федерации».