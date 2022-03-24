Кострома, 24 марта 2022, 14:00 — REGNUM Костромской государственный университет разработает дополнительные меры помощи в трудоустройстве выпускникам 2022 года. Об этом в интервью сообщил ректор вуза Александр Наумов. Он полагает, что студентам будет сложнее найти место из-за того, что на рынок в скором времени выйдут сокращённые специалисты с опытом работы.
Для этого вуз планирует дать выпускникам дополнительные компетенции и организовать короткий курс начинающего предпринимателя для ребят, планирующих открыть своё дело. Например, студентов IT-направлений могут сориентировать на работу в школах учителями информатики, физики или математики. Вероятнее всего, бизнес-курс будет бесплатным для обучающихся. Вести его будут преподаватели института профессионального развития, входящего в состав КГУ. Отметим, что это лишь примерные направления. Подробный план действий ещё не прописан, подготовить его вуз планирует в ближайшее время.
Справка: в Костромском государственном университете работают более 1000 сотрудников, включая технических служащих и преподавателей. По очной форме обучения навыки получают 3,5 тысячи студентов, заочно — ещё 3 тысячи. В 2022 году вуз выпустит около 800 «очников» — инженеров, педагогов, экономистов, специалистов IT — сферы.
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