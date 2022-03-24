Кострома, 24 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Костромской государственный университет разработает дополнительные меры помощи в трудоустройстве выпускникам 2022 года. Об этом в интервью сообщил ректор вуза Александр Наумов. Он полагает, что студентам будет сложнее найти место из-за того, что на рынок в скором времени выйдут сокращённые специалисты с опытом работы.

Наталья Диева ИА REGNUM Главный корпус Костромского государственного университета

«Лето 2022 года будет очень непростое. На рынок труда придут и наши выпускники, и люди, оставшиеся без работы в связи с простоем или закрытием предприятий. Это нужно понимать и исходить лучше из плохого сценария развития ситуации, чем благодушествовать» , — заявил ректор.

Для этого вуз планирует дать выпускникам дополнительные компетенции и организовать короткий курс начинающего предпринимателя для ребят, планирующих открыть своё дело. Например, студентов IT-направлений могут сориентировать на работу в школах учителями информатики, физики или математики. Вероятнее всего, бизнес-курс будет бесплатным для обучающихся. Вести его будут преподаватели института профессионального развития, входящего в состав КГУ. Отметим, что это лишь примерные направления. Подробный план действий ещё не прописан, подготовить его вуз планирует в ближайшее время.