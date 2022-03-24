Москва, 24 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Между понятиями «мобилизационная экономика» и «плановая экономика» нет знака равенства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Рост экономики

«Переход к принципам мобилизационной экономики в свое время помог выйти из жесточайших кризисов Германии Китаю, Советскому Союзу и даже самим США в период Великой депрессии.

Ограничение цен на отдельные товары возможно лишь в краткосрочном периоде, в противном случае возникнет дефицит, который, как магнитом, начнет притягивать проблемы в других товарных группах.

Контроль государства экономики — это не обязательно введение фиксированных цен. В новейшей истории России уже были ситуации, когда соотношение предложения и спроса на рынках товаров и услуг определялось не столько уровнем цен, сколько размерами выпуска продукции и количеством денежных средств, имевшихся у предприятий, организаций и населения.

Состояние рынка капитала определялось расходами государственного бюджета, а не нормой прибыли, получаемой от инвестиций.

Сейчас речь идет не о введении системы фиксированных цен, а о восстановлении отечественного производства, опираясь на собственные силы и мощные накопленные внутренние ресурсы.

Мобилизационная экономика должна работать как «мембрана»: вход и выход из страны ресурсов должен осуществляться исключительно в национальных интересах.

Для этого необходима срочная разработка комплексной программы антисанкционных мер, формирование ускоренного развития народно-хозяйственной базы замкнутого цикла на основе высокого уровня импортозамещения.

Да, для этого требуются значительные инвестиции, но их целевое бюджетное финансирование вполне способно заменить долгосрочное кредитование», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переход к фиксированным ценам, как подобает мобилизационной экономике, в России не рассматривается, заявил вице-премьер Александр Новак.

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