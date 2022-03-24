Рига, 24 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Количество беженцев с Украины в Латвии уже превысило прогнозы МВД о порядке 10 000 человек. Об этом сообщило местное издание bb.lv в материале «Украинские дети стали заложниками латвийской политики».

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По мнению издания, если операция на Украине продолжится, то количество беженцев удвоится, а то и утроится.

Вместо того, чтобы помочь беженцам, в Латвии нашлись политики и партии, которые решили сыграть на национал-популизме и страхах коренных латышей. Так, депутаты национального парламента Латвии от националистических партий вышли с идеей о том, что нужно запретить беженцам отправлять своих детей в школы нацменьшинств (читай — с русским языком обучения).

«Эту свою, мягко говоря, провокационную инициативу националисты вынесли на заседание коалиционного совета. Идея не была поддержана, но и обижать партнеров по правящей коалиции не стали», — отметило издание.

Комментируя предложение националистов, депутат парламента Андрис Скриде призвал дать право самим родителям-беженцам решать, в школах с каким языком обучения учиться их детям. Ведь очевидно, что для обучения в латышской школе украинским детям нужно будет организовать обучение латышскому языку, а этого времени просто нет, напомнило издание.

Журналисты признают, что украинские дети в своем большинстве владеют или хотя бы понимают русский язык, но не знают латышского. Поэтому выбор в пользу русскоязычных школ такими учениками и их родителями очевиден.

Провокационное предложение националистов Латвии, ограничивающее права украинских беженцев, издание bb.lv объяснило приближением парламентских выборов и стремление за счет национал-популизма заработать очки у потенциальных избирателей.