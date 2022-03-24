Донецк, , 12:23 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Mil.gov.ua

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В 11:47 с украинских позиций в Авдеевке по городу Ясиноватая было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов Ясиноватой ранен мирный житель. Город полностью обесточен.