Москва, 24 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о причинах и целях специальной операции России на Украине. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

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Отмечается, что беседа состоялась по инициативе швейцарской стороны. Особое внимание в ходе разговора было уделено ситуации на Украине и вокруг неё, в том числе задачам, связанным с защитой гражданского населения и решением острых гуманитарных проблем.

«Сергей Лавров подробно информировал собеседника о генезисе кризиса, изложил принципиальную российскую позицию относительно причин и целей специальной военной операции, оценки переговорного процесса между российскими и украинскими представителями», — сообщили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые министерства России и Швейцарии прекратили взаимодействие на фоне антироссийских санкций.

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