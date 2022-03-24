Сочи, Краснодарский край, , 12:23 — REGNUM Более десяти тысяч жителей Лазаревского района Сочи могут испытывать проблемы с водоснабжением из-за аварии 24 марта. Об этом сообщили в МУП «Водоканал Сочи».

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авария произошла в посёлке Лол на улице Декабристов — из-за подвижки грунта и последовавшего давления на подземные коммуникации произошёл порыв на водоводе в 700 мм.

«Для проведения необходимого комплекса работ придется перекрыть значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. Работы осложняются рельефом местности. В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Лоо, Дагомыс, селе Сергей-Поле, а также по улицам 72 км 73 км и в микрорайоне Шаумяновка», — уточнили в МУП.

Население обещают обеспечивать подвозом питьевой воды. Устранить аварию планируется до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Апшеронском районе из-за аварии без воды остались около 50 тысяч человек.