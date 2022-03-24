Ярославль, , 12:26 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, какие должности смогут занять победители регионального кадрового проекта «Ярославский резерв». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Это руководители и заместители руководителей органов власти, и замы глав районов, и начальники отделов, и руководители подведомственных учреждений. Квалифицированные специалисты, безусловно, получат возможность проявить себя. Предлагаемые должности будут соответствовать уровню знаний и навыков победителей проекта», — рассказал Михаил Евраев.

Глава региона в очередной раз отметил и интерес ярославцев к конкурсу — сейчас свои заявки на участие подали уже 2 тысячи человек. Напомним, основным требованием для участников остаётся наличие высшего образования, а также не менее года работы на должности управленца, либо не менее трёх лет работы по специальности, для которой требуется наличие высшего образования.

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