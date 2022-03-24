Москва, , 12:22 — REGNUM Законопроект о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов в школах внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается доработать механизм обеспечения обучающихся с ограниченные возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием вне зависимости от формы обучения.

Авторы обратили внимание на то, что из 17 млн российских школьников — более 700 тыс. — это дети с ограниченными возможностями здоровья, около 95 тыс. из них проходят обучение на дому.

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