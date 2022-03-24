Шерегеш, Кемеровская область, 24 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. На комплексное развитие кузбасского спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» до 2024 года запланировано 3,27 млрд рублей, из которых более 2,5 млрд рублей — из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Шерегеш

По официальным данным, это позволит создать около 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить турпоток.

«Туризм — одна из приоритетных отраслей кузбасской экономики. Его развитие будет способствовать достижению задачи, которую поставил перед нашим регионом президент России — уход от угольной зависимости, диверсификация экономики, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Особенно важно это делать сейчас, когда актуальным становится именно внутренний туризм. Необходимо сделать Шерегеш самым популярным круглогодичным курортом страны».

Отметим, что в Шерегеше также планируется построить две гостиницы.