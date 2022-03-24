Москва, 24 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Минкультуры необходимо мобилизовать деятельность ради противодействия информационной войне со стороны Запада. Об этом на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Kremlin.ru Владимир Мединский

По его словам, «необходимо мобилизовать и деятельность министерства культуры» для «объективного освещения истории России» ради «противодействия информационной агрессии Запада».

Мединский напомнил, что за время его работы министром культуры «все восемь лет клевали за излишнюю идеологизированность»: «Я вот теперь каюсь, что недоидеологизировал. Не доделал, когда была возможность».

Он также выразил уверенность в том, что те, кто на деньги государства снимает очерняющие историю России фильмы, «хуже, чем предатели».