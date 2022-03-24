Брюссель, , 12:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Брюссель, где он должен принять участие в саммите НАТО, Европейского союза, а также G7, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Ожидается, что Запад объяви в этот четверг, 24 марта, о новом пакете санкций против России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередной саммит для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, за стуки от COVID-19 в стране умер 91 человек.

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