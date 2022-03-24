Москва, 24 марта 2022, 12:19 — REGNUM Меры налоговой поддержки будут вводиться постепенно, сейчас запускается первый пакет таких мер. Об этом 24 марта заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Даниил Егоров
Даниил Егоров
Пресс-служба ФНС России

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Он рассказал, что пока идёт только первый пакет таких мер. В нём отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Также от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды.

«Нужно понимать, что это идёт первый пакет мер, — заявил Егоров журналистам в ходе брифинга. — Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять».

Как сообщало ИА REGNUM, налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.