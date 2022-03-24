Москва, , 12:19 — REGNUM Меры налоговой поддержки будут вводиться постепенно, сейчас запускается первый пакет таких мер. Об этом 24 марта заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

Даниил Егоров Пресс-служба ФНС России

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Он рассказал, что пока идёт только первый пакет таких мер. В нём отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах. Также от НДФЛ будут освобождены все доходы в виде материальной выгоды.

«Нужно понимать, что это идёт первый пакет мер, — заявил Егоров журналистам в ходе брифинга. — Мер будет гораздо больше, и они будут выходить последовательно, и, конечно, мы будем об этом уведомлять».

Как сообщало ИА REGNUM, налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.