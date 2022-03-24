Таллин, , 12:18 — REGNUM Скупщики металлолома в Эстонии называют нынешний период небывалым из-за высоких цен на черный металл. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV+в своем репортаже.

Тонны ржавого металла Андрей Репин © ИА REGNUM

Обмен жесткими санкциями между Евросоюзом и Россией еще только начался, но уже чувствуется острая нехватка сырья.

«В 2021 году в это же время цена еле-еле доходила до 300 евро за тонну, в настоящее время реальность такова, что цена на скупку в таллинском отделении у нас уже 420 евро. Такую цену мы раньше никогда не смогли бы предложить клиенту», — рассказал член правления компании Kuusakoski Тоомас Колламаа.

По его подсчетам, цена по сравнению с весной 2020 года увеличилась на 250%. Сколько продлится подобный ажиотаж, никто не знает, поэтому скупщики призывают избавляться от старого железа сейчас, пока цены на самом пике.

Аналогичные тенденции наблюдаются и среди цветных металлов. Биржевые продажи никеля из-за резкого роста стоимости были даже приостановлены. Причем подорожание металлов началось еще до военной операции на Украине.

Санкции против России, которая экспортирует сталь, железо, алюминий, а также редкие металлы, вроде палладия и никеля, лишь ускорили рост цен. Сказалась и остановка работы украинских сталелитейных заводов. Как повлияют на европейские цены санкции против России, из которой ЕС планирует больше не закупать металлы, никто не знает.

«Раньше было просто. Цена зависела от соотношения спрос-предложение. Сейчас в эту формулу добавился самый важный компонент — политика, связанная с происходящим на Украине. К каким изменениям приведут события в Украине, чем и когда это закончится, на эти вопросы, думаю, никто не способен в настоящее время ответить», — прокомментировал происходящее Колламаа.