Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Ростовским автоинспекторам удалось оперативно установить водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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В отношении 48-летнего жителя Ростова-на-Дону составлены административные протоколы о невыполнении требования ПДД уступить дорогу пешеходам и об отсутствии полиса ОСАГО, также возбуждено административное расследование об оставлении водителем в нарушение ПДД места аварии.

Мужчину могут лишить водительских прав на срок до 1,5 года или назначить административный арест на срок до 15 суток.

ИА REGNUM сообщало, что водитель «Газели» сбил 11-летнюю девочку утром 21 марта на улице Киргизской. Ребёнок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ближе к вечеру девочка была доставлена в детскую областную больницу с травмами.