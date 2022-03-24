Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском крае 103 моста оснастили камерами видеонаблюдения. Посты появились на инженерных сооружениях регионального подчинения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Видеокамеры Pixabay.com

На 103 мостах установлено в общей сложности 156 систем виденаблюдения. Три поста видеоконтроля (на мостах через реку Пизя, реку Зарянку в Кунгуре, а также на транспортной развязке на Восточном обходе) оснащены автоматизированными датчиками метеорологического мониторинга, которые фиксируют погодные условия и передают их дорожным службам.

Еще семь новых постов контроля оснащены детекторами транспорта. Они осуществляют мониторинг транспортных потоков. Это позволит выявить слабые места дорожной сети, требующие дальнейшего обновления и модернизации. Места установки новых постов мониторинга выбирались с учетом очагов аварийности и согласованы с ГУ МВД России по Пермскому краю.

В целом на территории Пермского края за дорожной обстановкой будут следить 943 камеры видеонаблюдения. Число метеостанций выросло до 31 комплекса.