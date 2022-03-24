Ереван, , 12:14 — REGNUM Ереван выступил с предложением перейти в расчетах за экспорт в Россию с рублей на драмы. Об этом в парламенте Армении заявил министр экономики республики Ваан Кробян.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Большинство экспортёров видят большие риски в экспорте в российских рублях. Сегодня мы, Центральный банк Армении, совместно с Центральным банком России и нашими министерствами-партнерами обсуждаем возможность маркировки армянской продукции в драмах», — сказал Кробян.

По его мнению, первых результатов переговоров следует ожидать на следующей неделе.

Ранее в Центробанке Армении сообщили, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике республики. Прогноз экономического роста ВВП Армении в 2022 году был снижен с 5,3% до 1,6%.

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