Сеул, 24 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ряд баллистических и крылатых ракет запустила в сторону Японского моря Южная Корея в качестве ответа на новый ракетный запуск КНДР. Об этом 24 марта сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Уточняется, что южнокорейские военные в ответ на запуск Северной Кореи запустили ряд ракет с земли, моря и воздуха.

При этом ранее запущенная, как предполагается, ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неопознанный снаряд был выпущен Северной Кореей в сторону Японского моря.