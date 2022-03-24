Уфа, , 12:24 — REGNUM 15 млн рублей намерено направить предприятие в Башкирии на выращивание кустарниковых ягодных культур. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ягоды

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Сообщается, что территориальное подразделение Минземимущества Башкирии по Аургазинскому району намерено предоставить предпринимателю земельный участок для выращивания на ней сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что для реализации данного проекта предприятию необходимы до 30 га земли, на которой планируется высадить кустарниковые ягодные культуры. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить 15 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать до 2027 года.

Сообщается, что чиновники намерены содействовать в подборе земельного участка и в оформлении всех необходимых для этого документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по изготовлению витамина В2.