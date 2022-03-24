Таллин, , 12:13 — REGNUM Лидеры стран НАТО в четверг, 24 марта, собрались в Брюсселе на внеочередном саммите. Эстония намерена вместе с Латвией и Литвой призвать альянс к усилению военного присутствия в Восточной Европе.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERRсо ссылкой на канцлера министерства иностранных дел Йонатана Всевиова.

Всевиов заявил, что Эстония ожидает принципиальных изменений в политике сдерживания НАТО: «Они должны включать в себя увеличение количества войск в восточном регионе, отказ от нынешнего подхода, предусматривающего небольшое количество войск, и понимание того, что в случае необходимости будут введены дополнительные войска».

Он добавил, что «сообщение НАТО России о том, что в случае необходимости на помощь придут дополнительные войска, может быть не понято. Поэтому нам необходимо усилить войска, которые уже присутствуют в восточном регионе».

Канцлер МИДа Эстонии признал, что многое в этом вопросе будет зависеть от позиции США.