Воронеж, , 12:12 — REGNUM Курсовые и дипломные работы от студентов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, опорный вуз) будут принимать только в электронном формате. Таким образом, в вузе поддержали инициативу студентов, предложивших отказаться о бумажного формата в связи с резким ростом цен на услуги печати.

Бумага

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«В техническом вузе работы содержат в себе большое количество чертежей, включая форматы А1 и А0, и пояснительных записок, размер которых может достигать 100−150 страниц. Стоимость только черно-белой распечатки может варьироваться от 1,5 до 3 тыс. рублей. А, например, на дизайнерских специальностях, где используется особая бумага, более дорогие виды печати, ценник становится еще больше», — сообщил РИА «Воронеж» исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе Антон Ходунов.

Он добавил, что в настоящее время в вузе разрабатываются нормативные акты, которые позволят сделать архив дипломов в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в последние дни был зафиксирован резкий рост цен на офисную бумагу, это связано с прекращением поставок химикатов для неё из-за рубежа.