Москва, 24 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Опасаясь роста цен и проблем с поставками продуктов и товаров из-за санкций покупки про запас делали 25% жителей России. Не покупали ничего впрок 75%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще всего граждане запасали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею (44%), бытовую химию (16%), предметы личной гигиены (14%), любимые продукты (12%) и лекарства (10%).

Всё подряд приобретали впрок 8% респондентов. По 5% закупали консервы и товары для животных, 4% запаслись необходимой одеждой и обувью. По 3% граждан закупили электронику, бытовую технику, автозапчасти и косметику.

Женщины чаще покупали про запас бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных, мужчины — автозапчасти и расходные материалы для автомобилей.

Опрос проведён 15—22 марта 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 588 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких предпосылок для рисков дефицита продуктов питания в России нет, заявляла замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

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