Осло, 24 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на один год. Об этом сообщает норвежская медиакомпания TV2.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Столтенберг останется на посту генсека Североатлантического блока ещё на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство блока НАТО считает ложными предупреждения России о подготовке Украиной провокаций с химическими веществами, заявил Столтенберг.