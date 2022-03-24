Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО ещё на год
Осло, 24 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на один год. Об этом сообщает норвежская медиакомпания TV2.
Иван Шилов ИА REGNUM
Йенс Столтенберг
СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Столтенберг останется на посту генсека Североатлантического блока ещё на один год.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство блока НАТО считает ложными предупреждения России о подготовке Украиной провокаций с химическими веществами, заявил Столтенберг.