Нальчик, 24 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии, как и на всем Северном Кавказе нынешний март стал необычно холодным. В субъектах Северо-Кавказского округа наблюдаются аномальные температурные показатели. Если обычно в марте местные жители в своих огородах уже завершали посадку картофеля и наблюдали цветение плодовых деревьев, то в 2022 году об этом и речи не идет.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

В округе температура воздуха опускается ниже десяти градусов мороза. При этом сильные ветры, снегопады остужают воздух до еще больших по ощущениям холодов.

«В минувший понедельник в Кабардино-Балкарии был установлен абсолютный температурный минимум с 2005 года, сообщили в Гидрометцентре. В Нальчике было — 9, в Прохладном — около 11 градусов мороза», — сообщила ГТРК «Кабардино-Балкария».

Однако потепление обещают жителям СКФО уже на следующей неделе — его принесет южный циклон, после чего весна наконец-то вступит в свои права.