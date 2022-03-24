Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Алатыря и расчленении тела: голову выбросили в прорубь. Виновным в преступлении признали супруга погибшей, который получил 12 лет, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 30-летний житель Алатыря. Следствие установило, что утром 22 декабря 2021 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, он нанёс не менее 46 ударов топоров своей супруге. Женщина скончалась на месте происшествия.

«Для сокрытия следов преступления злоумышленник расчленил тело, сложил в полимерные пакеты и утопил в Суре через вырубленную прорубь», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлении уточняют, что у трупа отсекли голову.

Подозреваемого в преступлении установили и задержали в кратчайшие сроки. Правоохранители отмечают, что он дал признательные показания, а причиной преступления называют ревность.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 12 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах вынесен ещё один приговор по делу об убийстве и расчленении трупа. Фигурантом уголовного дела стал знакомый убийцы, который помог ему сокрыть следы преступления.

Подробнее: Суд оштрафовал свидетеля убийства в Чувашии