Белгород, 24 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Работа ледового катка под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха Белгорода завершена в связи с установившейся тёплой погодой, сообщает 24 марта пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru Каток под открытым небом в парке Белгорода

Столбики термометров днём поднимаются до +10, холодильная установка не рассчитана на работу в таких условиях. Общая площадь ледового покрытия 1,4 тысячи кв. метров, а протяжённость дорожек — 400 метров. Теперь их переоборудуют под роллердром.

Каток под открытым небом работал бесплатно с 25 декабря 2021 года. По данным мэрии за сезон здесь покатались порядка 70 тысяч человек.