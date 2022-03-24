Москва, 24 марта 2022, 12:05 — REGNUM Украина и страны Евросоюза превратилась в инструмент Соединённых Штатов, о самостоятельности и субъектности Киева говорить сегодня не приходится. Об этом 24 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Он уточнила, что если еще какое-то время назад Россия говорила о потере суверенитета у стран Евросоюза, то на сегодняшней день это положение уже где-то между жертвой и инструментом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что своими антироссийскими санкциями страны Запада не придумывают ничего нового, а вспоминают «хорошо забытое старое», что уже в 30-х годах прошлого века проделывали власти нацистской Германии.
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