Мадрид, 24 марта 2022, 12:05 — REGNUM Испания не бросит жителей Западной Сахары. Такое заявление в ходе заседания комитета Конгресса депутатов Испании по иностранным делам сделал глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес
Хосе Мануэль Альбарес
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По его словам, новые отношения с Марокко будут основаны на «прозрачности, взаимном уважении, принятых соглашениях и воздержании от любых односторонних действий».

Альбарес также разъяснил депутатам соглашение с Марокко о возобновлении отношений, которое основано на поддержке Испанией представленного в 2007 году плана марокканской автономии Западной Сахары. Он отметил, что этот шаг служит открытию нового этапа в отношениях с Марокко.