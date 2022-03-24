Мадрид, , 12:05 — REGNUM Испания не бросит жителей Западной Сахары. Такое заявление в ходе заседания комитета Конгресса депутатов Испании по иностранным делам сделал глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

По его словам, новые отношения с Марокко будут основаны на «прозрачности, взаимном уважении, принятых соглашениях и воздержании от любых односторонних действий».

Альбарес также разъяснил депутатам соглашение с Марокко о возобновлении отношений, которое основано на поддержке Испанией представленного в 2007 году плана марокканской автономии Западной Сахары. Он отметил, что этот шаг служит открытию нового этапа в отношениях с Марокко.