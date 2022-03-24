Стокгольм, 24 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время местные власти в Швеции готовятся к тому, что в скандинавскую страну до конца этого года прибудет более 6 000 детей с территории Украины без законных опекунов. Об этом 24 марта сообщила радиостанция Ekot.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Многие муниципалитеты уже начали готовиться к тому, чтобы оказать достойный прием детям. Речь идет об их временном размещении в детских домах (понятие «детский дом» в Швеции отличается от российских реалий), поиске школ и шведских семей, которые примут несовершеннолетних.

«Мы работаем над тем, чтобы провести структурные реформы как в нашей работе, так и в других службах», — заявила Ekot глава социальной службы в Карлскруне Сесилия Грефве Ланг.

На сегодняшний день в Швецию прибыло с территории Украины уже 270 детей без сопровождения своих законных опекунов. Всем им было оказана помощь, а их благополучию в настоящий момент ничего не угрожает.