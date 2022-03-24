Джакарта, , 12:01 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с министром национального развития Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта Rizky Maharani

«Для меня большая честь иметь возможность обменяться идеями с Десмондом Ли, министром национального развития Сингапура», — заявил Аниес Басведан.

Во время встречи в Джакарте стороны обсудили вопросы городского планирования.

«Мы обсудили городское планирование и способы развития сильного и устойчивого города в эти трудные времена», — отметил Аниес Басведан.

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