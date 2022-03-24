Джакарта, 24 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с министром национального развития Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

Rizky Maharani Джакарта

«Для меня большая честь иметь возможность обменяться идеями с Десмондом Ли, министром национального развития Сингапура», — заявил Аниес Басведан.

Во время встречи в Джакарте стороны обсудили вопросы городского планирования.

«Мы обсудили городское планирование и способы развития сильного и устойчивого города в эти трудные времена», — отметил Аниес Басведан.

Как сообщало ИА REGNUM, произошло 24 извержения вулкана Семеру за последние 12 часов.