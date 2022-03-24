Салехард, 24 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Проект Северного широтного хода (СШХ) переформатируют. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Северный широтный ход

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«В финансовой модели была заложена существенная часть заёмных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заёмное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками», — пояснил глава Ямала.

Дмитрий Артюхов отметил, что проекту СШХ на руку существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с 2021 годом.

«Металл — значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты», — заявил губернатор Ямала.

В существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы, уточнил Артюхов.

«В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону», — заметил глава ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Северного широтного хода начнётся с возведения моста через Обь.