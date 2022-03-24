Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Угрозы безопасности Швеции расширились и стали более изощренными. К такому выводу пришли в спецслужбе королевства Säpo (аналог российской ФСБ) в своем ежегодном отчете, о чем 24 марта написала газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

По данным шведских спецслужб, угрозы исходят как со стороны иностранных правительственных акторов, так и от экстремистов. Прежде всего, речь идет о кибератаках и операциях по осуществлению влияния на внутренние процессы в Швеции.

«Швеция находится под давлением. Служба безопасности Швеции видит, как другие страны действуют все более агрессивно, и пытается получить выгоду для укрепления своих позиций», — говорится в пресс-релизе главы Säpo Шарлотты фон Эссен.

В пресс-релизе также отмечается, что, по оценкам спецслужбы, в Швеции число несовершеннолетних, которые имеют намерение и возможность участвовать в преступлениях, связанных с терроризмом, увеличивается.