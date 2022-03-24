Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Пользователи Reddit решили выяснить, кто из шести детей предпринимательницы Крис Дженнер является её «любимым ребёнком». Владелец аккаунта на Reddit с ником FunctionSudden7981 создал опрос на эту тему.

Крис Дженнер Скриншот видео в YouTube

За несколько часов в голосовании приняли участие более 600 человек — две трети из них считают, что любимым ребёнком Крис Дженнер является модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. На втором месте по количеству голосов оказалась Ким Кардашьян.

«Я думаю, что дело не в деньгах, а в том, что Кайли на самом деле относится к ней (Крис Дженнер — ИА REGNUM) с таким уважением, в то время как другие — не всегда», — высказался пользователь Ordinary-Ask5714.

«Я думаю, что Ким навсегда останется для Крис номером один. У нее была внешность, жажда славы. Она подняла эту семью на высоты, о которых они даже не подозревали», — считает PersianPickle99.

«Я думаю, что это 100% Кайли. Честно говоря, я думаю, Крис сейчас раздражает Ким», — поделился Justchilllin101.

ИА REGNUM напоминает, что семья Крис Дженнер стала популярна благодаря телешоу «Семейство Кардашьян», 20 сезонов которого транслировались с 2007 по 2021 год. В проекте приняли участие все дети предпринимательницы — Кортни, Хлои, Роберт и Ким Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

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