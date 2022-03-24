Сеул, , 11:59 — REGNUM Власти КНДР нарушили свой мораторий на проведение запусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом 24 марта заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«КНДР нарушили мораторий на проведение пусков межконтинентальных баллистических ракет, поддерживать который обещал международному сообществу», — цитирует его Yonhap.

По его словам, сегодняшний пуск нарушает резолюции Совбеза ООН, представляет серьезную угрозу региону и всему международному сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии заявили, что власти КНДР провели запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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