Сеул, 24 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Власти КНДР нарушили свой мораторий на проведение запусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом 24 марта заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«КНДР нарушили мораторий на проведение пусков межконтинентальных баллистических ракет, поддерживать который обещал международному сообществу», — цитирует его Yonhap.

По его словам, сегодняшний пуск нарушает резолюции Совбеза ООН, представляет серьезную угрозу региону и всему международному сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии заявили, что власти КНДР провели запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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